Kayseri'deki hayvan pazarlarında hijyen sorunu yok

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Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, hayvan pazarlarında hijyen konusunda hiçbir sorunun olmadığını söyledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunan KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'de 4 tane hayvan pazarının bulunduğunu ve bu pazarlarda herhangi bir hijyen probleminin olmadığını dile getirdi. Bağlamış, "Şehrimizde kurbanlık için 4 tane hayvan satış noktası var. 1'i Talas Belediye'mize, 1'i Kocasinan Belediye'mize, 2'si de Melikgazi Belediye'mize ait. Buraların denetimini Tarım İl Müdürlüğü'müz bizzat sahadaki veteriner arkadaşlar aracılığıyla tespit ediyorlar. Kurbanlık vasfını taşımayan, gebe olan ve uzuvlarında eksiklik bulunan hayvanların satışa sunulması noktasında engel olmaya çalışıyorlar. Zaten üreticilerimiz de kurbanlık vasfını taşımayan hayvanlar için satışa sunmama noktasında dikkatli davranıyorlar. Yine biz özellikle vatandaşlarımızdan kurbanla ilgili herhangi bir endişe duydukları zaman hayvanların pasaportunu sorarak, hayvanların bilgisini alabilirler. Aynı zamanda da Tarım İl Müdürlüğü'müzü arayarak, Ticaret Borsası'nı arayarak, herhangi bir şüpheli hayvan gördüklerinde bizden destek alabilirler. Hayvan pazarlarımızda hijyenle alakalı hiçbir sorun yok" dedi.

Üreticilerin hayvanları yüksek satmak gibi bir beklentisi olmadığını aktaran Bağlamış, "Vatandaşlarımız bu yıl fiyatla alakalı biraz tepkililer. Ancak üreticilerimiz noktasında fiyatta bir olumsuzluk yok. Biz 25-30 bin TL bandında büyükbaş hissenin fiyatını açıklamıştık. Ortalama 40 kilo bandında bir kurban eti 24-25 bin TL'ye tekamül ediyor zaten. Kasaplarımızda satılıyor görüyoruz. Yani mevcut karkas fiyatı yüzde 10-15 gibi üzerinde kurbanlık satışı oluyor. Ancak vatandaşlarımızın aldığı maaş kurbanlığa yetmediği için bunun üreticilerden kaynaklandığını düşünüyorlar. Ancak üreticilerin vatandaş nezdinde yüksek satılsın gibi bir beklentisi yok. 15 gün öncesinde 50 TL gibi karkas fiyatları düşmüştü. Şu anda yeniden toparlamaya başladı. Üreticilerimiz hiçbir zaman kurban döneminde et fiyatından çok yüksek fiyatlarda kurban satışı arzulamıyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ