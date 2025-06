Kayseri\'den Gazze Yürüyüşü\'ne Uğurlama

Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılmak üzere 10 aktivist Kayseri'den dualarla uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Erdal Ergenç; "Bizler; yürekleri yangın yerine dönüş, bir asırdan fazladır parçalanan, tutuşturulan, enkaz altında kalan, araçlarda mahsur kalıp küçücük vücuduna onlarca mermi isabet eden, şarapnel parçaları ile uzuvlarını kaybeden, canlı canlı ateşe verilen canların acısını yaşayan milyonlarca insanın iç sesi olarak Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılmak üzere Refah Sınır Kapısı'na gidiyoruz. Biliyoruz ki ümmetin her bir ferdinin aklı ve kalbi dayanılmayacak kadar acılar çekiyor ve kabullenemiyoruz bu zulmü, soykırımı, katliamı. insanlık onurunun bu kadar yerlerde süründüğü başka bir tarih var mıdır bilmiyorum. Milyarlarca insanın içine bir grup Siyonist katil çetesi girmiş, şımarık, fütursuz ve ahlaksızca insanlık onurunu yerle bir etmeye çalışıyorlar. Kendilerine tehdit gördükleri her unsuru, askeri olsun ya da olmasın imha etmekten asla çekinmiyorlar. İnsanlık adına bu ahlaksızca yürütülen ve dünya insanlarının gözünün içine baka baka işlenen suçların elbette hesabını verecekler. Gelinen noktada artık hükümetlerin, devletlerin, dünya devlerinin bu şımarık katliamcı çeteye söyleyecek sözleri kalmamıştır. Politik olarak söylenecek her söz, her kınama, her nota verilmiş olup bu soykırımcı çeteye güç yetirememektedirler. Küresel Gazze Yürüyüşü bu çaresizliğe, bu ezilmişliğe ve bu suskunluğa bir çığlık olmak üzere Refah Sınır Kapısı'na kadar yürümek için kararlı ve inançlıdır. Bizler de sizlerin evlatları ve temsilcileri olarak bu Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılarak sesinizi Gazze'de, hayatta kalmayı başaran insanlara umut olarak ulaştırmak üzere Mısır'a hareket ediyoruz. Barışçıl, aynı zamanda hiçbir maddi güce ve kaba kuvvete başvurmadan tamamen sivil bir inisiyatif ile bu yolculuğa çıkıyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından Ahmet Aydan Bekar, Musab Turbil, Erdal Ergenç, Ali Tokluman, Fatma Tokluman, Ali Yunusoğlu, Muhammed Gazi Öztürk, Ahmet Arpalı, Abdurrahim Akargöl, Bilal Öztürk, dualarla Refah Sınır Kapısı'na uğurlandı. - KAYSERİ