Kayseri Devlet Hastanesi anne adaylarını doğuma egzersiz ve tanıtımla hazırlıyor

Kayseri Devlet Hastanesine bağlı Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde anne ve anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine bilinçli, sağlıklı ve güvenle hazırlanmaları amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlikler devam ediyor.

Eğitimler kapsamında her çarşamba günü anne ve anne adaylarına yönelik ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılırken, haftanın her günü ise klinik ve doğum salonu tanıtımı, gebelik ve doğuma hazırlık egzersizleri ile ebelerimizle tanışma etkinlikleri düzenleniyor. Bu çalışmalarla anne adaylarının doğum yapacakları ortamı önceden tanımaları, doğum sürecine ilişkin kaygılarının azaltılması ve kendilerini daha güvende hissetmeleri hedefleniyor.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "sağlıklı anneler, sağlıklı bebekler ve güvenli doğumlar için her zaman yanınızdayız" denilirken, eğitim ve etkinliklerin devam edeceği belirtildi.