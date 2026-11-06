Kayseri Devlet Hastanesi anne adaylarını doğuma egzersiz ve tanıtımla hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Devlet Hastanesi anne adaylarını doğuma egzersiz ve tanıtımla hazırlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Devlet Hastanesi anne adaylarını doğuma egzersiz ve tanıtımla hazırlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kayseri Devlet Hastanesine bağlı Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde anne ve anne adaylarına yönelik eğitimler sürüyor. Her gün düzenlenen doğum salonu tanıtımı ve doğuma hazırlık egzersizleriyle anne adaylarının kaygılarının azalması hedefleniyor.

Kayseri Devlet Hastanesine bağlı Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde anne ve anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine bilinçli, sağlıklı ve güvenle hazırlanmaları amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlikler devam ediyor.

Eğitimler kapsamında her çarşamba günü anne ve anne adaylarına yönelik ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılırken, haftanın her günü ise klinik ve doğum salonu tanıtımı, gebelik ve doğuma hazırlık egzersizleri ile ebelerimizle tanışma etkinlikleri düzenleniyor. Bu çalışmalarla anne adaylarının doğum yapacakları ortamı önceden tanımaları, doğum sürecine ilişkin kaygılarının azaltılması ve kendilerini daha güvende hissetmeleri hedefleniyor.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "sağlıklı anneler, sağlıklı bebekler ve güvenli doğumlar için her zaman yanınızdayız" denilirken, eğitim ve etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiKayseriSağlıkÇocukKadınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 17:26:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Devlet Hastanesi anne adaylarını doğuma egzersiz ve tanıtımla hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android