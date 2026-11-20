Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, hastanede görev yapan tıbbi sekreterler, veri giriş personeli ve teknik hizmetler personeli ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, personelimizin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başhekim Çöl, sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve vatandaş odaklı yürütülmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Başhekimimiz Uzm. Dr. Ali Çöl, "Vatandaşlarımıza daha faydalı olabilmek, Kayseri'mize yakışır kalitede sağlık hizmeti sunmak ve hastanemizi her alanda daha ileriye taşımak için hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Çöl, her bir çalışanın kurum için büyük önem taşıdığını belirterek özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.