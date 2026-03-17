Başkan Odakır: "Projelerimizin aksamaması için yeniden adayım"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen iftar programında konuşan KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, protokol üyeleri, birlik üyeleri ve temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, "Başı Rahmet, ortası Mağfiret, sonu ise Cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayındayız. Bugün idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde sizlerle bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz. Kadir Gecemizin ve Ramazan Bayramımızın tüm İslam alemine, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Kısaca Devletimizin ve Belediyelerimizin esnaf ve sanatkarlarımıza verdiği desteklerden bahsetmek istiyorum. İldem bölgesinde yapılan bin 800 konut, şehir hastanesi bölgesinde yapılan bin 660 konut ve toplamda 3 bin 460 konut yapıldı. Şehir hastanesi bölgesinde yeni proje. ile de 333 konut yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile 1. Etap Oto Servisleri Sanayi Sitesi'nde 137 adet, 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde 213 adet olmak üzere toplam işyeri sayısı 350 adet oldu. Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin maliyeti 700 milyon TL ve muaf olan KDV miktarı da 140 milyon TL. KESOB'un yeni hizmet binası için TOKİ den 300 metrekare arsa alımı, Kocasinan Belediyemizden 757 metrekare arsa alımı olmak üzere toplamda bin 57 metrekare arsa tahsisi yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile Elektrikli ve Hibrit Araçlar Eğitim Merkezi yapımı için toplam proje bedeli 13 milyon TL. İnşaatımız bitti ve önümüzdeki günlerde eğitime başlayacağız. Olmazsa olmazımız KESOB ERVA Spor Kulübümüz. Sayın Valimizin himayelerinde kurulan şehrimizde toplam 65 ERVA spor kulübü var. KESOB ERVA ise 19. sırada ve burada 200 civarında öğrencimiz eğitim almaktadır. Esnaf ve Sanatkarlarımıza verilen desteklerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. İl ve ilçelerimizde KESOB'a bağlı 41 meslek odamız 50 bin civarında Esnaf ve Sanatkarımız var. 39 odanın seçimi yapıldı 2 odamız kaldı. Mayıs ayında KESOB' un seçimi yapılacak. Devam eden projelerin aksamaması için sizlerin huzurunda yeniden adaylığımı buradan açıklıyorum" dedi.

Kayseri esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da, "Ben Şeyhi başkanıma başarılar diliyorum. Mayıs ayında olacak genel kurulları. Birlik genel kurullarının ardından da federasyonlarımızın genel kurulları var. Kazanılır kaybedilir ama Şeyhi beyin ustalık dönemi ve bende kendisine destekçi olduğumu söylüyorum. Allah utandırmasın, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bizim şu dönemde birliğe ve beraberliğe özellikle ülkemizin etrafı ateş çemberi iken çok daha fazlasına, Terörsüz Türkiye anlayışı içerisinde ihtiyaç olduğunu paylaşmak istiyorum. Ayrıca yerel yönetimler olarak biz sizlerin hizmetkarıyız. Bizlere bu hizmet fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere layık olmak adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha paylaşıyorum" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, "Başkanımızın yolu ve bahtı açık olsun. İnşallah gelecek döneminizde çok daha güzel işler yapacağınıza eminiz. Ben tekrar Kadir Gecesi ve bayramı tebrik ediyor saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, "Bütün ilçelerimizden bütün odalarımız buradalar. Ben onların hepsine hoş geldiniz diyorum. Bugün bu hizmetleri gerçekleştirmek için oda yönetimleri ve başkanlarıyla birlikte mecliste veya belediyelerimizde çalmadık kapı bırakmıyor ve her kapıyı açıyor sizler ve şehrimiz adına. Ben huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Bir konuda azalış yakalayamıyoruz o da trafik kazaları. Özellikle geçen sene o kadar uğraşmamıza rağmen ölümlü trafik kazalarını azaltmakta çok zorlanıyoruz. Önümüz bayram. Kayseri seyahat etmeyi sever. Hem sıla-i rahimi sever hem de Türkiye'deki birçok yere gitmeyi sever. Sizlere bir vali olarak değil bir kardeşiniz olarak yalvarıyorum, tüm Kayseri'ye seslenmek istiyorum. Ne olur acılı bir haber gelmeden, trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, tekrar bu masalarda buluşmak ümidiyle diyorum. Herkesi dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya davet ediyorum. Esnaflarımızın çevresi geniştir. Sözleri dinlenir, nasihatlerine kulak verilir. Sizlerden ricam tekrar tekrar bu nasihatleri yapın. Tekrar bir acıyla karşılaşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program sona erdi. - KAYSERİ