Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ Güven Tazeledi - Son Dakika
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ Güven Tazeledi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ Güven Tazeledi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Metin Kösedağ, yeniden seçilerek güven tazeledi. Genel kurulda faaliyet raporları ve tahmini bütçe raporları okundu. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

02.05.2024 14:41  Güncelleme: 15:06
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Metin Kösedağ, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurula Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Küresel Gazetecilşer Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, protokol üyeleri ve KGC üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin okunması ile başlayan genel kurulda, faaliyet raporları ve tahmini bütçe raporları okundu. Tahmini bütçenin geçen yıl olan bütçenin yüzde 20 üzerinde arttırılması oy çokluğu ile kabul edilirken, 2 yılda bir gerçekleştirilen genel kurul ve seçimlerin 3 yılda bir Mayıs ayında yapılması da oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel kurulda seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Metin Kösedağ, yeniden başkan seçildi. Kösedağ genel kurul sonrasında yaptığı konuşmasında, "Bugün KGC'nin bu güzide gününde herkesin burada olmasından dolayı son derece mutluluk duyuyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde daha güzel bir KGC olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda oluşan listeler ise şu şekilde oldu:

Başkan: Metin Kösedağ

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Ahmet Şan, Canan Bayram, Demet Öztürk, Doğan Havur, Dursun Açıkyürek ve Kürşat Açıkgöz.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Mahmut Tursun, Gülşen Büyükçekiç, Devrim Çalışkan, Hidayet Dikilitaş, Murat Asil, Abdullah Yiğit, Murat Turp, Menekşe Zehir Yiğit, Hakan Kaya, Hüseyin Cihan Çimen, Mehmet Altındağ, Sevim Şahin ve Sümbül Antunbaş.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Mesut Koç, Sabahattin Sürmen, Salih Karakuzu, Duygu Uludaşdemir ve Emre Şapçı.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Selma Kan, Tuğba Filik, Naci Gültekin Şeker, Şevket Tekin ve Ufuk Çamdal.

Disiplin ve İstişare Komisyonu: Metin Kösedağ, Salih Balcı, Oktay Ensari, Recep Bulut ve Ömer Faruk Hamurcu.

Etik ve Uzlaşma Kurulu: Rıfat Açıkgöz, Mehmet Sena Kösedağ, Metin Sönmez, M. Deniz Çağan ve Ferhat Yağmur.

Kültür Sosyal İşler Komisyonu: İbrahim Altuntaş, Yüksel Kalkan, Erhan Kan, Mustafa Yıldız ve Hüseyin Göktaş.

Eğitim ve Proje Komisyonu: Demet Öztürk, Zafer Kara, Serpil Çalışkan, Ülkü Vural ve Mesut Bayazıt. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ Güven Tazeledi - Son Dakika

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