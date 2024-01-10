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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Atatürk Anıtı'nda kutladı - Son Dakika
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Atatürk Anıtı'nda kutladı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen programda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Programda, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, cemiyet yönetimi ve gazeteciler hazır bulundu. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program sonrasında yapılan konuşmada, Gazeteciler Günü'nün önemi vurgulandı ve tüm gazetecilerin günü kutlandı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü Atatürk Anıtı\'nda kutladı
10.01.2024 - 10:44,
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen programda 10 Ocak 'Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda; Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, cemiyet yönetimi ve gazeteciler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Program sonrası bir konuşma yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. 40 yıl önce başlayan gazetecilerin haklarının yasal olarak koruma altına alınmasının yıldönümü. Burada önemli olan 40 yıl önce yapılanın bugüne nasıl yansıdığıdır. Elbette medyanın zorluklarını anlatacak olursak, çok uzun sürer. Biz bu günü dayanışma günü olarak görüyoruz. Bütün gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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