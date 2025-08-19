Kayseri Havalimanı\'nda Bagaj Bekleme Süreleri Kısaldı

Kayseri Havalimanı'nda bagaj alımlarında yaşanan uzun bekleme süreleri artık tarihe karıştı. Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla hız kazanan çalışmalar sonucunda dış hatlarda konveyör sayısı 2'den 4'e çıkarıldı, yolcuların bekleme süreleri dünya standartlarına indirildi.

Kayseri Havalimanı'nda yolcu memnuniyetini artıran önemli bir adım atıldı. İç hatlarda 3, dış hatlarda ise 2 adet olan bagaj alım konveyör sistemleri, yapılan düzenlemeyle dış hatlarda 4 konveyöre çıkarıldı. Böylece aynı anda iniş yapan 4 dış hat seferinin yolcuları bagajlarını beklemeden, farklı alanlardan hızlıca alabiliyor. Avrupa'dan gelen gurbetçilerin karşılama töreninde bir yolcu, bagajların saatlerce beklendiğini Vali Gökmen Çiçek'e bildirmişti. Vali Çiçek ise hiç vakit kaybetmeden Havalimanı Müdürü Enver Akatay'a talimat vererek sorunun kısa sürede çözüleceğini söylemişti. O gün verilen talimat, işleyişi hızlandırdı; yapılan çalışmalarla bugün yolcuların bagaj bekleme süreleri dünya standartlarına indirildi. Kayseri Havalimanı; günlük ortalama 28 iniş ve 28 kalkışla yaklaşık 10 bin yolcuya hizmet veriyor. 2024 yılında toplam 2,6 milyon yolcuyla Türkiye'nin en yoğun 13. havalimanı olan Kayseri Havalimanı, ulusal ve uluslararası alanda daha modern ve daha konforlu bir kimliğe kavuştu.

Daha önce dış hat yolcularının gümrük ve pasaport işlemleri nedeniyle çıkış süresi 45-60 dakika sürerken, aynı anda ikiden fazla uçak inişi olduğunda bu süre 1,5 saate kadar çıkıyordu. Yeni sistemle bu bekleme süresi ciddi ölçüde kısaltıldı ve yolcu yoğunluğu azaltıldı. Kayseri; artık sadece Anadolu'nun değil, Türkiye'nin de yükselen hava ulaşım merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. - KAYSERİ