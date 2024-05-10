Kayseri Havalimanı Nisan Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı Nisan Ayı İstatistikleri Açıklandı

Kayseri Havalimanı Nisan Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2024 yılı Nisan ayı istatistiklerini paylaştı. Nisan ayında Kayseri Havalimanı'nda toplam 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi. İç hat yolcu trafiği 180 bin 347, dış hat yolcu trafiği ise 34 bin 889 oldu. İniş-kalkış yapan uçak sayısı ise toplamda bin 384'e ulaştı. Yük trafiği ise nisan ayında 2 bin 370 ton olarak gerçekleşti. 4 aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı'nda yolcu trafiği 772 bin 395, uçak trafiği 5 bin 287, yük trafiği ise 8 bin 317 ton oldu.

10.05.2024 11:43
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Kayseri Havalimanı'nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 180 bin 347, dış hat yolcu trafiği 34 bin 889 oldu. Böylece nisanda toplam 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi. Nisan ayında Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 156, dış hatlarda 228 olmak üzere toplamda bin 384'e ulaştı. Yük trafiği ise nisan ayında toplamda 2 bin 370 ton oldu.

4 aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı'nda yolcu trafiği 772 bin 395, uçak trafiği 5 bin 287, yük trafiği ise 8 bin 317 ton olarak gerçekleşti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ulaşım, Havacılık, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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