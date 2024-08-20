Kayseri Havalimanı Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne Kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Havalimanı Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne Kavuşuyor

Kayseri Havalimanı Uluslararası Hava Kargo Terminali\'ne Kavuşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne dönüştürüleceğini müjdeledi. Bu proje, şehrin ticaret ve ihracat hayatına canlılık katacak.

20.08.2024 13:36  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne kavuşacağının müjdesini vererek, "Orta Anadolu'nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi artık Kayseri olacak. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Yerel yönetim, kamu, kurum ve kuruluşları ile el ele verip, birliğin, beraberliğin getirdiği hizmet anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, yoğun çaba sergileyip destek verdiği yeni bir projenin daha hayata geçirilmesine öncülük ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi'nin hayata geçirilmesinin ardından eski terminal binasının da Uluslararası Hava Kargo Terminali binasına dönüştürüleceğinin müjdesini verdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Havalimanı, Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne kavuşuyor. Yoğun çabalarımız ve şehrimizin ileri gelenlerinin destekleriyle eski havalimanı binası dış hatlar gelen yolcu terminali, Gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Limanı'na dönüştürülüyor" dedi.

"Orta Anadolu'nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi Artık Kayseri Olacak"

diyen Başkan Büyükkılıç, bu projenin şehrin ticaret ve ihracat hayatına canlılık katacağını vurgulayarak, "Ürünlerin taşınmasında yoğun olarak kullanılan hava kargo, şehrimizin ticaret ve ihracat hayatına canlılık getirecek ve yeni ticari ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Kayseri merkezli 200 kilometre yarıçapta yer alan çevre illeri de kapsayacak şekilde Orta Anadolu'nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi artık Kayseri olacak" ifadelerini kullandı.

Taze çiçek, meyve, balık, mücevher, altın ve gümüş takılar, makine parçaları, teknolojik ürünler gibi ürünlerin taşınmasında ve ihracatında hava kargonun çok büyük avantaj sağladığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından çok yakında ihale yoluyla uluslararası nakliyat şirketlerine yer tahsisine başlanacak, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından da gümrük hizmetleri yerine getirilecek. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Ekonomi, İhracat, kayseri, Ulaşım, Havacılık, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Havalimanı Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne Kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:28:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Havalimanı Uluslararası Hava Kargo Terminali'ne Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement