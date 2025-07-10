Kayseri Hayvanat Bahçesi\'nde Yürüyüş Yolları Yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan ile ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesinde, 1 milyon 870 bin TL'lik yatırımla yürüyüş yollarını yeniledi.

Büyükşehir belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesi, onlarca türde yüzlerce hayvanı yakından görmek isteyen Kayserilileri ağırlamaya devam ederken Büyükşehir Belediyesi misafir ettiği hayvanların yanı sıra ziyaretçilere de konforlu bir gezi ortamı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hayvanat bahçesi içerisinde 6 bin 500 metrekarelik yürüyüş yolu yenilendi. 1 milyon 870 bin TL'lik 1100 ton sıcak asfalt serimi yapan ekipler, bu çalışma ile hayvanat bahçesini ziyaret edecek hayvan severlere daha konforlu bir ulaşım ve gezi alanları oluşturdu.

Özellikle bayramlar ve diğer özel günler başta olmak üzere her yıl yüz binlerce hayvan severin akınına uğrayan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 2024 yılında 375 bin 951 ziyaretçiyi ağırlamıştı. - KAYSERİ