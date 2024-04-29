Kayseri İstihdam Fuarı İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturacak - Son Dakika
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Kayseri İstihdam Fuarı İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturacak

Kayseri İstihdam Fuarı İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde gerçekleşecek olan Kayseri İstihdam Fuarı'nda iş arayan ile işverenlerin buluşacağını duyurdu.

29.04.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde gerçekleşecek olan Kayseri İstihdam Fuarı'nda iş arayan ile işverenlerin buluşacağını duyurdu.

İş arayan ve işveren arasında köprü kuran büyükşehir belediyesinin Kayseri Kariyer Merkezi, faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, şimdi de 14-15 Mayıs günlerinde vatandaşları, Kayseri İstihdam Fuarı'nda buluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Valimiz Gökmen Çiçek ve büyükşehir belediyemiz himayelerinde ve öncülüğünde 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde Kayseri OSB Fuar Merkezi'nde istihdam fuarı yapılacak. Bu fuar, iş arayan ile işverenleri buluşturacak" dedi. Başkan Büyükkılıç, iş arayan kişilerle çalışacak eleman arayan işletmeleri buluşturacak olan fuarın, Kayseri'de istihdam artışına da katkı sağlayacağını belirterek; "Her zaman ve her platformda sanayicilerimizin ve iş arayan vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Fuarımız, şimdiden şehrimize, vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Büyükkılıç, iş arayan ve işveren arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi'nin kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi'nin istihdama büyük katkı sağlamaya devam ettiğini de hatırlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İstihdam Fuarı İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturacak - Son Dakika

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