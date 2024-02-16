Kayseri İtfaiye Ekipleri Dağlık Araziye Yuvarlanan Keçileri Kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan 5 keçiyi 2 saat süren başarılı çalışma ile kurtardı.
Kayseri'de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden birçok konuya kadar görevini başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tehlikeye düşmüş tüm canlıları korumak ve kurtarmak için de mücadelesine devam ediyor. Develi ilçesi Kulpak Mahallesi'nde besici Ömer Develioğlu, 5 keçinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. Uçurumda mahsur kalan 5 keçi, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak hayvan sahibi Develioğlu'na teslim edildi.
Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Ekiplerin çalışmasını heyecanla izleyen besici, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ
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