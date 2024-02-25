Kayseri İtfaiye Ekipleri Dağlık Araziye Yuvarlanan Keçiyi Kurtardı - Son Dakika
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Kayseri İtfaiye Ekipleri Dağlık Araziye Yuvarlanan Keçiyi Kurtardı

Kayseri İtfaiye Ekipleri Dağlık Araziye Yuvarlanan Keçiyi Kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan bir keçiyi, 2 saat süren başarılı çalışma ile kurtardı. İtfaiye ekipleri, her canlının değerli olduğunu ve tehlikeye düşmüş her canlının yanında olduklarını belirtti.

25.02.2024 15:54  Güncelleme: 15:58
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan bir keçiyi, 2 saat süren başarılı çalışma ile kurtardı.

Develi ilçesi Öksüt Mahallesi'nde besici Mustafa Aşır, keçisinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. Uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak hayvan sahibi Aşır'a teslim edildi. Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Çalışmayı heyecanla izleyen besici Aşır, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua ederek, "Allah devletimize zeval vermesin, hayvan da olsa insan da olsa can candır, devletimiz her zaman burada. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin" dedi.

İtfaiye ekipleri de "Her canlı bizim için değerli ve özeldir. Tehlikeye düşmüş her canlının yanındayız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiye Ekipleri Dağlık Araziye Yuvarlanan Keçiyi Kurtardı - Son Dakika

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