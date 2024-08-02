Kayseri İtfaiyesi Kuyuya Düşen Koyunu Kurtardı - Son Dakika
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Kayseri İtfaiyesi Kuyuya Düşen Koyunu Kurtardı

Kayseri İtfaiyesi Kuyuya Düşen Koyunu Kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gece yarısı yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen bir koyunu, başarılı bir çalışma ile kurtararak sahibine teslim etti.

02.08.2024 12:34  Güncelleme: 12:38
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gece yarısı yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen bir koyunu, başarılı bir çalışma ile kurtararak sahibine teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 56 araç ve 308 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor.

Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar mevkiinde yaklaşık 30 metre derinlikteki kuyuya bir koyunun düşüp, mahsur kalması sonucu, hayvan sahibi Hüseyin Geşgel tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Gece yarısı saat 23.00 sıralarında yaklaşık 45 dakikalık bir çalışma ile ekipler, koyunu mahsur kaldığı kuyudan çıkararak, besi sahibi Hüseyin Geşgel'e teslim etti.

Besici Hüseyin Geşgel, "Kayseri itfaiyesine çok teşekkür ederiz, 15 dakika içinde geldiler, 45 dakika uğraştılar, koyunumuzu kurtardılar. Allah razı olsun" diyerek, Büyükşehir İtfaiyesi'ne hem teşekkür hem de dua etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesi Kuyuya Düşen Koyunu Kurtardı - Son Dakika

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