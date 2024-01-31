Kayseri Kariyer Konferansları\'nda Etkili Yöneticilerin 7 Becerisi Konulu Sunum Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında personele 'Etkili Yöneticilerin 7 Becerisi' konulu sunum gerçekleştirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentte üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturan, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkanı sağlayan önemli bir projesi olan Kayseri Kariyer Merkezi, proje kapsamında birçok çalışma düzenliyor. Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında, personele 'Etkili Yöneticilerin 7 Becerisi' konulu sunum gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen konferansa İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Ayşe Ak, müdürler ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.
Konferansta Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri filmi izletildi.
Programda konuşan İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, zenginlikler şehri Kayseri'de çok şanslı olduklarını ifade ederek, istihdama katkı sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi'nin konferansları kapsamında 3'üncü kez bir araya geldiklerini dile getirdi.
Kayseri Kariyer'in şu an belediyeler tarafından yürütülen altyapısı en güçlü kariyer merkezi konumunda olduğunu söyleyen Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şanslı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah yeni dönemde de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte çok daha güzel hizmetler yapmak için hepimiz var gücümüzle çalışacağız. Kayseri Kariyer Konferanslar serisinin 3'ncüsünü düzenliyoruz. Kayseri Kariyer günden güne büyüyor. Özellikle İŞKUR İl Müdürümüze de teşekkür etmek istiyorum. Biz etle tırnak gibiyiz. İŞKUR'a bağlı özel istihdam bürosu burası. Kayseri Kariyer şu an belediyeler tarafından yürütülen altyapısı en güçlü kariyer merkezi konumunda. Dolayısıyla biz de Kayseri Kariyer'i büyütebilmek, istihdama katkı sağlayabilmek amacıyla ekip arkadaşlarımızla beraber var gücümüzle gayret ediyoruz. Kenan Bey ve Kübra Hanıma teşekkür etmek istiyorum."
Yönetim Danışmanı, Eğitmen Mete Taştan, 'Etkili Yöneticilerin 7 Becerisi' konulu personele sunum gerçekleştirdi.
Taştan, iletişim sorunları ve karşılaşılan sorunlara değinilerek bunların minimuma indirilmesi için yapılacak ve uygulanacak yöntemlere yer verdi. - KAYSERİ
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