Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz Ayında 207 Kişiye İş Sağladı - Son Dakika
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Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz Ayında 207 Kişiye İş Sağladı

Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz Ayında 207 Kişiye İş Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam kuruluşu olan Kayseri Kariyer Merkezi, Temmuz ayında 640 başvurudan 207'sini işe yerleştirdi. İş birliği yapılan paydaş kurumlarla istihdam faaliyetlerini sürdüren merkez, 26 bin 939 kişiye yönlendirme yaparak kentin istihdamına katkı sağladı.

05.08.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam kuruluşu olan Kayseri Kariyer Merkezi, paydaşları ile iş birliği halinde kentin istihdamına ve üretimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Kariyer Merkezi'nde Temmuz ayında 640 başvurudan 207'si işe yerleşti.

Kentte üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler gibi istihdamı ilgilendiren 13 paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde istihdam faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kariyer Merkezi; paydaş kuruluşları ile istişarelerini de aksatmadan sürdürüyor. Kayseri Kariyer Merkezi Müdürü Kenan Tosun tarafından gerçekleştirilen istişare ziyaretlerinde Kayseri'de mal ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ile istihdama yönelik bilgi alış verişi gerçekleştirildi. Kayseri Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen istihdama yönelik girişimler Temmuz ayında da meyvesini verdi. Söz konusu çalışmalar ile 640 başvuru içerisinden 207 vatandaş iş sahibi olurken, 26 bin 939 da yönlendirme gerçekleştirildi. İlan sayısı 177 olurken, talep edilen işçi miktarı ise 431 olarak gerçekleşti. Böylelikle başvuruda bulunan ortalama her 3 kişiden biri, işe yerleşmiş oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz Ayında 207 Kişiye İş Sağladı - Son Dakika

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