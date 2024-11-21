Kayseri Kavurması Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
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Yerel

Kayseri Kavurması Coğrafi İşaret Aldı

Kayseri Kavurması Coğrafi İşaret Aldı

Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Kavurması'nın coğrafi işaret tescilini aldı.

21.11.2024 15:29
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Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; Kayseri Ticaret Borsası olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'na Kayseri Kavurması ile ilgili olarak yaptıkları başvurunun sonuçlandığını ifade ederek, Kayseri Kavurmasının Coğrafi İşaret Tescilinin onaylandığı müjdesini verdi.

Başkan Bağlamış; Kayseri Kavurması'nın yanı sıra çerezlik ay çekirdeğine de Coğrafi İşaret Tescili almak için başvuru yaptıklarını yakın zamanda sonuçlanacağını ifade etti. Kayseri denince ilk akla gelen yöresel ürünlerden olan, Kayseri Kavurması'nın Coğrafi İşaret Tescilini alarak koruma altına alındığını belirten Başkan Bağlamış; "Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Coğrafi işaretler, ürünlerin ait olduğu bölge ve yörenin tanıtımı için güçlü bir tanıtım kaynağıdır. Coğrafi işaretli ürün algısının toplumda ve tüketiciler nazarında bu denli önem kazandığı günümüzde, Kayseri Kavurması'nın coğrafi işareti tescillenmiş olması, ulusal da ve uluslararası mecralarda da bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracaktır. Bu nedenle prestij ve ekonomik anlamda da üreticiye büyük bir fayda sağlayacaktır. Zira, coğrafi işaret tescili tüketicinin satın alma kararında oldukça etkilidir" ifadelerini kullandı. Kadim şehir Kayseri'nin yöresel ürünlerini korumak ve kayıt altına almak için Kayseri Ticaret Borsası olarak çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Bağlamış, sözlerine şöyle sürdürdü;

"Türk Patent ve Marka Kurumu'na göre coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve bu özellikler ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı ortaya koyan ve üçüncü taraflara garanti eden bir tür kalite işareti. Gıda ve tarım ürünleri, el sanatları ürünleri, sanayi ürünleri gibi çeşitli alanlarda birçok ürün coğrafi işaret tesciline konu olabilir. Ürünlerin menşei ve üretim sürecinin (mahreç) doğru bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla ortaya çıkmış olan coğrafi işaret tescili sayesinde ürünün yöresel özellikleri korunurken; satışı ve pazarlamasında önemli bir etken haline geliyor.

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Türkiye'de 1490 coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tesciline sahip ürün bulunuyor. Bunlardan 1301'ini yani yaklaşık yüzde 90'ını, tarım ve gıda ürünleri oluşturuyor. Bu tescillerin ülke sınırları içinde geçerliliği bulunuyor. Coğrafi tescil yurt içi ve yurt dışında ürünün tüm özelliklerini koruyor. Üreticiler tarafından tescil belgesinde/ürün şartnamesinde yer alan yöresel üretim tekniklerine uyulması ve şartnamede yer alan ilçe sınırları içinde olması şartıyla üretilebiliyor. Tescil, söz konusu ürünün niteliklerinin korunmasını ve benzer ürünlerden farklılaşmasını sağlamakta; tanınırlığını ve rekabet gücünü artırmakta; iç talep ve ihracat potansiyelini güçlendirmekte ve üretildiği bölgenin ekonomi ve istihdamına da katkıda bulunuyor.

Bu şehrimiz açısından da önemli bir prestij olacak. Bizler, şehrimizin kadim geçmişini ve medeniyetler harmanını en iyi anlatan ve yaşatan yöresel ürünlerini bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bu ürünlerin tescille hakkının ve hukukunun korunmasını, ticarileşmesini, üretiminin artırılarak yayılmasını, meslek gerektirenlerin yeni nesiller için cazibe alanı oluşturmasını ve nihayet kültürel değerler olarak tanınmasını sağlayacak sürekli etkinlikler bütünü olarak görmekteyiz. Yerel değerlerimizi ulusal bazda korumaya ve kayıt altına almaya devam ederken, coğrafi işaret tescil başvuruları ile şehrimizin zengin kültürel mirasını ve lezzetlerini uluslararası arenada tanıtmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Kavurması Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika

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