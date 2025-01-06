Kayseri Kırsalına 479 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Kırsalına 479 Milyon TL'lik Yatırım

Kayseri Kırsalına 479 Milyon TL\'lik Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin kırsal mahallelerine 2024 yılında toplam 479 milyon 19 bin TL tutarında büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Yatırımlar, yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli sosyal tesisler ve altyapı projelerini kapsıyor.

06.01.2025 12:08  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılı itibarıyla, Kayseri'nin 16 ilçesinin kırsal mahallelerinde büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, kırsal kesimlere yapılan yatırımların toplam 479 milyon 19 bin TL'yi bulduğunu belirterek, bu büyük hizmetin Kayseri'nin dört bir yanına yayıldığını vurguladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında 479 milyon 19 bin TL'lik hizmet, kırsal ilçe mahallelerinde vatandaşa ulaştırıldı.

Kırsal kesime yönelik hizmetlerle ilçelerin her geçen yıl daha da geliştiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sadece merkezde değil, kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi. "Bütçemiz bütçeleri, bütçeleri bütçemizdir" diyerek 16 ilçe belediyesiyle güçlü bir iş birliği içinde olduklarına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, bu dayanışmanın şehrin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürülmesini sağladığını ifade etti.

Kilitli parkeden oyun parkına, kamelyadan halı sahaya, sosyal tesislerden asfalt yapımına kadar yaklaşık yarım milyar TL'lik kırsala yatırım götüren Başkan Büyükkılıç, bu projeler kapsamında kırsal mahallelerde 95 bin 555 metrekare kilitli parke taşı döşendiğini, 40 adet sosyal tesisin onarım ve yapımının tamamlandığını, ayrıca çocuklar için oyun grupları, halı sahalar ve gençlerin sosyal faaliyetlere katılabileceği alanların oluşturulduğunu belirtti.

"1 Yıl Boyunca Hizmetlerimizi Sürdürdük"

Büyükkılıç, 1 yıl boyunca hizmetlerin aralıksız sürdüğünü kaydederek, "Bunların yanı sıra, mezarlıkların güvenliğini artırmak için 525 metre mezarlık duvarı inşa edilirken, 192 adet beton hazır mezar da kırsal mahallelerdeki vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca, kırsal alanlarda dinlenme ve sosyal alanların artırılması adına 10 bin 553 adet kamelya, banka, masa ve sandalye yapıldı" diye konuştu.

Kırsalda 71 Kilometrelik Asfalt Yapımı

Başkan Büyükkılıç, 28,30 kilometre sıcak asfalt yapımından, 43,65 kilometre I.Kat, II.Kat, BSK olmak üzere 71 kilometreyi aşkın asfalt yapımı ile arazi ve yayla yollarının bakımından asfalt yama işine kadar kırsalda konforlu ulaşım için de 1 yıl boyunca hizmetleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Her fırsatta 16 ilçe belediyesi ile el ele, gönül gönle ayrıştırmadan hizmetleri yürüttüklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, tüm bu yatırımların ve hizmetlerin Kayserililere hayırlı olmasını dileyerek, Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kesime olan özel ilgisinin devam edeceğini ve bu tür yatırımların arttırılarak sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

2024 yılı itibariyle yapılan bu yatırımlar, Kayseri'nin her köşesinin eşit ve kaliteli hizmetlerle buluşturulmasına büyük katkı sağlarken, şehrin genelinde yaşam kalitesinin yükselmesine de önemli bir ivme kazandırmış oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Politika, Belediye, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Kırsalına 479 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
18:39 Fenerbahçe’de bu sezon bir ilk yaşandı Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 13:19:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Kırsalına 479 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.