Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.\'nin Yılsonu Sergisi Düzenlendi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu Kayseri Mesleki eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın önem verdiği ve Kayseri'deki 6'ncı üniversite gibi görev üstlendiğini ifade ettiği KAYMEK'in Yemliha'daki sosyal yaşam merkezi tarafından düzenlenen ve verilen emeklerin ürünlerinin sunulduğu sergi açılışına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK İnsan Kaynakları Müdürü Emrah Pekdemir, mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı, tesis yöneticileri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Ayaydın ile beraberindeki katılımcılar tarafından kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirilen Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi Yıl Sonu Sergisi'nde, birbirinden farklı ve değerli ürün yer aldı.

Sergide 363 adet ürün yer aldı

KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılışı gerçekleşen hazır giyim ve ev tekstili kursiyerlerinin ürünlerinden oluşan yıl sonu sergisinde 363 adet el emeği göz nuru ürün yer aldı. Sergi açılışında günün anısına toplu fotoğraf çektirildi. - KAYSERİ