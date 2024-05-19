Kayseri Müzeler Haftası'nda projelerle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Kayseri Müzeler Haftası'nda projelerle dikkat çekiyor

Kayseri Müzeler Haftası\'nda projelerle dikkat çekiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müzeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kayseri'nin bir müzeler şehri olma yolunda olduğunu ve dünyanın ilgisini çekecek projelerle müze severlerin gözdesi olacağını belirtti.

19.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, kadim tarihi ile bir açık hava müzesi niteliğinde olan adeta devasa müze konumundaki Kayseri'nin bir müzeler şehri de olma yolunda olduğunu ve dünyanın ilgisini çekecek projelerle müze severlerin gözdesi olacağını ifade etti.

Müzelerin geçmişten gelen miras, geleceğe aydınlatan ışık olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşların Müzeler Haftası'nı tebrik ederek şunları paylaştı; "Kadim kentimiz Kayseri'mizin zaten kendisi başlı başına bir büyük açık hava müzesi konumunda. Bununla birlikte temasına göre pek çok müzeye de ev sahipliği yapıyor, yapmaya da hazırlanıyor. Malumunuz müzeler, geçmişten gelen birer miras, geleceği aydınlatan da bir ışık, bir fener niteliğinde. Geçmişten gelerek geleceğimize ışık tutmakta, bizleri aydınlatmakta, düşündürmekte, yöremizi, kültürümüzü, tarihimizi tanıtmakta, hatta gelece yön vermekte bize yardımcı olmaktadır. Aslında gayet önemlidir. Biz de yerel yönetimler olarak bunun farkındayız ve bu doğrultuda büyük bir potansiyeli olan şehrimizi temasına göre müzelerle donatıyoruz, bunda kararlıyız."

Müzeler Haftası'nda verdiği mesajda Büyükkılıç, şehrin yazılı ver görsel hafızası niteliğindeki ve şehrin duayen gazetecilerinden merhum Veli Altınkaya'nın isminin verildiği Veli Altınkaya Basın Müzesi'ni vatandaşların hizmetine sunduklarını aktararak, "Şehrimizin yetiştirdiği duayen gazetecilerden merhum Veli Altınkaya'nın ismini verdiğimiz Veli Altınkaya Basın Müzesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehrimizin yüzyılı aşkın yazılı ve görsel tarihine ışık tutan müzede birbirinden enteresan, birbirinden önemli belgeler, görseller, makaleler, malzemeler sergilenmekte, kayseri Mahallemizde ziyaretçilerine konuk etmektedir. Öte yandan şehrimizin adeta tarih hazinesi hükmündeki Kültepe kaniş-Karum'da da Türkiye'de bu yönüyle tek, dünyada belki sayılı kayadan oyma bir müze olacak ve tamamlanma aşamasında olan Kayadan Oyma Kültepe Müzesi'ni hayata geçiriyoruz.3 bin 500 metrekare büyüklüğünde projelendirilen adeta büyülü müzemizde, tarihi yaklaşık 7 bin yıl öncesine dayanan binlerce kalıntı ve tarihi eser sergilenecek. Buna ek olarak tarihi milyonlarca yıl öncesine dayanan eşsiz sayılabilecek hayvan fosillerinin sergileneceği Fosil Müzemiz de hayata geçecek bir diğer müzemiz olacak ve meraklılarını büyüleyecek. Ayrıca hali hazırda Milli Mücadele Müzemiz, Selçuklu Uygarlığı Müzemiz ve Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzemiz gibi müzeler, vatandaşlarımızın hizmetinde" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki müze çalışmalarının bunlarla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, yeni dönemde ise " Develi'de bulunan tarihi askerlik şubesine müze ve kütüphane olarak işlev kazandırıyoruz, Koramaz Vadisi bölgemizde Koramaz Müzesi'ni hayata geçiriyoruz, ticaret şehri olan Kayseri'mizin ticari geçmişine ışık tutacak olan Ticaret Müzesi'ni de gerçekleştireceğiz" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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