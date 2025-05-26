Kayseri Müzeleri Müzeler Haftası'nda 19 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Müzeleri Müzeler Haftası'nda 19 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Kayseri Müzeleri Müzeler Haftası\'nda 19 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı
26.05.2025 15:52  Güncelleme: 15:55
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzeler, Müzeler Haftası'nda büyük bir ilgi gördü. 19 bin 63 kişinin ziyaret ettiği müzeler, zengin içerik ve özgün sunumları ile beğeni topladı. Ücretsiz gezilebilen müzeler arasında yeni açılan Koramaz Vadisi Müzesi de bulunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeler, Müzeler Haftası'nda büyük bir ilgi görerek kent içinden ve dışından konuklarını ağırladı. Yeni açılan Koramaz Vadisi Müzesi ile birlikte 19 bin 63 kişinin ziyaret ettiği müzeler, büyük beğeni topladı.

Kayseri'yi açık hava müzesi olarak niteleyen ve kenti müzeler şehri haline dönüştürmek için sürekli gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile Müzeler Haftası'nda ücretsiz olan Büyükşehir bünyesindeki 5 müze, ziyaretçilerini zengin içerik ve özgün sunumu ile ağırladı.

19 bin 63 ziyaretçi müzeleri gezdi

Gerek kent içinden gerekse kent dışından vatandaşlar, Müzeler Haftası'nı fırsat bilerek müzeleri ziyaret ederken Milli Mücadele Müzesi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi ve Koramaz Vadisi Müzesi olmak üzere toplam 5 müze, Müzeler Haftası'nda 19 bin 63 ziyaretçiyi konuk etti.

Müzeler Haftası'nda ücretsiz uygulama 8 güne çıkarıldı

18-24 Mayıs arasındaki toplam 7 günlük sürecin 8'inci günü pazara rastlamasından dolayı Pazar gününün de ücretsiz olduğu müzeler, adeta doldu taştı. Temasına göre kent tarihi ve kültürüne yönelik pek çok eşyanın, belge, eser ve sunumun yer aldığı müzeler, şehri tanımak ve güzel vakit geçirerek bilgi edinmek noktasında ziyaretçilerine fırsat sundu.

16 Mayıs'ta ziyaretçilerine kapılarını açan 'Bir Aşk Hikayesi' Koramaz Vadisi Müzesi de açıldığı günden itibaren yoğun ilgi görmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Müzeleri Müzeler Haftası'nda 19 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

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