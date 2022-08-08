Yuvaları üzerlerine çöken anne ve 7 yavru köpeği böyle kurtardı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yuvaları üzerlerine çökerek toprak altında kalan anne ve 7 yavru köpeği yoldan geçen veteriner hekim kurtardı. Veterinerin toprak altından kurtardığı yavru köpekleri "Gel kuzum gel" diyerek sevmesi, görüntüyü izleyenlerin yüreğini ısıttı.

İlçede özel bir çiftlikte çalışan veteriner hekim Soner Büyümez, yoldan geçtiği esnada bir köpeğin toprağa saplandığını gördü. Köpeğin yanına giden Büyümez, toprağın altından yavru köpeklerin sesinin geldiğini duyunca harekete geçti. Elleriyle toprağı kazarak yavru köpeklere ulaşan Büyümez, köpekleri boğulmadan toprak altından çıkardı. Toprağın altından çıkardığı köpekleri "Gel kuzum gel" diyerek sevdikten sonra güvenli bölgeye alan Soner Büyümez'in bu hareketi görenlerin yüreğini ısıttı. Büyümez, yarısı toprağın altında kalan anne köpeği de yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı. Veteriner hekim Soner Büyümez'in anne ve yavru köpekleri kurtardığı anlar amatöre kameraya yansıdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bir can kurtarmak için yoğun çaba sarf eden Kayseri Develi'de özel bir çiftlikte veteriner sağlık teknisyeni olarak çalışan meslektaşımız Soner Büyümez'e teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ