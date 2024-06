Kayseri'nin en gözde mesire alanları Kurban Bayramı'nda hizmet vermeye devam edecek

Yerel

Talas Belediyesi'ne ait Kayseri'nin en gözde mesire alanları, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında açılan ve o tarihten bu yana Kayserililerin en çok rağbet ettiği dinlenme alanı konumuna gelen Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, arife günü ve bayram tatili süresince misafirlerini ağırlamayı sürdürecek. Temiz havası, pırıl pırıl gölü, doğa harikası manzarası ve kaliteli hizmet anlayışı ile her mevsim hizmet veren Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de kapılarını vatandaşlara açık tutacak. Öte yandan Ali Dağı Mesire Alanı da hem arife günü hem de Kurban Bayramı tatili boyunca açık olacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da vatandaşların bayramın keyfini çıkartması için mesire alanlarında her türlü tedbirlerin alındığına dikkat çekerek; "Güzel mekanlar, mutlu insanlar anlayışı ile hareket ediyoruz. Kayseri'nin en gözde mesire alanları bayram süresi boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Gönül rahatlığı içerisinde keyifli vakit geçirmeleri için her şey hazır. Şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ