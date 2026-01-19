Başkan Büyükkılıç'tan turizmin zirvesinde iki günlük mesai - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büyükkılıç'tan turizmin zirvesinde iki günlük mesai

Başkan Büyükkılıç\'tan turizmin zirvesinde iki günlük mesai
19.01.2026 11:33  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyaca ünlü Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek misafirlerle buluştu ve teknik incelemelerde bulundu. Başkan, kayak merkezi hakkında bilgiler aldı ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, art arda 2 gün dünyaca ünlü hale gelen dünyadaki en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den yer alan tek kayak merkezi Erciyes'i ziyaret ederek hem ziyaretçilerle buluştu, hem de teknik incelemede bulundu.

Kayseri'de, turizmin zirvesi ve amiral gemisi konumundaki toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, sezon içerisinde 1 milyon ziyaretçiye ulaşırken, ziyaretçilerinden birisi de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç oldu. Hafta sonu zirvede yaptığı ziyarette Başkan Büyükkılıç, samimi ve misafirperver tutumu ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle görüşerek sohbet etti, fotoğraf çekindi, talep ve önerilerini dinledi. Konuklara "Hoş geldiniz" diye seslenen Büyükkılıç, rastladığı her ziyaretçi ile tanıştı, görüştü, nerden geldiğini sordu. Başkan Büyükkılıç'ın samimi ev sahipliğinden memnun olduğunu dile getiren ziyaretçiler de Büyükkılıç'a teşekkür ederek başarılar diledi.

Büyükkılıç'tan Erciyes'te 'teknik' inceleme

Teleferiklerin ve mekanik tesislerin bakım onarım merkezini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı değerlendirmede ise "Erciyes bizim için sadece bir kayak merkezi değil, şehrimizin vitrini. Bu anlayışla teleferik sistemlerimiz, istasyonlarımızın teknik altyapısı, taşıma kapasiteleri ve bakım süreçleriyle ilgili tüm detayları Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer Akşehirlioğlu'dan kapsamlı şekilde aldık. Sizlerin güvenliği ve konforu için çalışıyor, Erciyes'i her geçen gün daha iyi hale getirmek için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ayrıca, Erciyes'te tatil yapan ünlü oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Sevilen dizi Eşref Rüya'nın Kadir'i ile Erciyes'te karşılaştık. Oynadığı karakterlere farklı bir hava katan Görkem Sevindik kardeşime kariyerinde başarılar ve Erciyes'te iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Politika, Erciyes, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan turizmin zirvesinde iki günlük mesai - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:57:59. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan turizmin zirvesinde iki günlük mesai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.