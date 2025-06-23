Kayseri'nin Gıda Güvenliği Atılımı - Son Dakika
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Kayseri'nin Gıda Güvenliği Atılımı

Kayseri\'nin Gıda Güvenliği Atılımı
23.06.2025 14:25
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Kayseri Ticaret Borsası, yeni Ar-Ge merkezi ile gıda güvenliğini ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Bilim ve teknolojiyle güçlenen Kayseri, et sektöründeki başarısını balık ve baharatta taçlandıracak" dedi.

Kayseri Ticaret Borası Başkanı Bağlamış, "Kayseri Ticaret Borsası olarak, bölgemizde ve ülkemizde gıda güvenliği ile kalite standartlarını bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir adımı daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Gelişmiş teknolojik altyapıya sahip yeni AR-GE Merkezimizle, gıda üretiminde bilimsel veri ve hassas ölçümlerle kalite kontrolü artık çok daha güçlü, kapsamlı ve güvenilir hale geliyor" diyerek, "Daha önce kurduğumuz et ve et ürünleri Ar-Ge merkezi ile Türkiye'nin en güçlü analiz altyapılarından birine sahip olan borsamız: sucuk, pastırma, kavurma gibi ürünlerde kalite ve hijyen kriterlerini bilimsel analizlerle güvence altına almış, bölgedeki üreticilere düzenli mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analiz desteği sağlamış, gıda güvenliğini yalnızca üretim değil, tüketici sağlığı açısından da garanti altına alan örnek bir sistem inşa etmiştir. Bu güçlü altyapı ve deneyim sayesinde, üreticilerimizin rekabet gücü artarken, tüketicilerimiz de sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma imkanı bulmuştu" ifadelerini kullandı.

"Denizi olmayan Kayseri balık üretiminde zirvede"

"Türkiye'nin yüzölçümü bakımından büyük illerinden biri olan, ancak denize kıyısı olmayan Kayseri, buna rağmen alabalık ve Türk somonu üretiminde ülke sıralamalarında ilklerde yer almaktadır. İşte tam da bu başarıyı daha da ileriye taşımak, balık ürünlerinde kaliteyi artırmak ve gıda güvenliğini daha sıkı şekilde sağlamak amacıyla Kayseri Ticaret Borsası olarak kritik bir adım attık" diyen Başkan Bağlamış, "Bu doğrultuda, ORAN Kalkınma Ajansı'nın Üreten Şehirler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan hibe desteğiyle birlikte, toplamda 15 milyon TL'lik bir yatırımla yeni Ar-Ge projemizi hayata geçiriyoruz. Yeni merkezimizde, Balık ürünleri için dioksin/furan, PCB gibi kritik sağlık parametrelerinin analizi, Baharat sektörüne özel çoklu mikotoksin analizleri gerçekleştirilecek. Bu hamle; sadece üretim hacmini değil, güvenli gıda, sürdürülebilirlik ve uluslararası rekabetçilik düzeyimizi de artıracak dedi. Üreticilerimiz yeni analiz kapasitesiyle sertifikasyon, izlenebilirlik, bilimsel danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Böylece Kayseri, Türkiye'nin bilim temelli gıda güvenliği merkezi olma vizyonunu daha da pekiştirecek. Yeni analiz merkezimiz, sadece bir yatırım değil; Kayseri'nin gıda sektöründeki liderliğinin somut göstergesidir. Et ve et ürünlerindeki başarımızı, şimdi balık ve baharat gibi stratejik sektörlerde de sürdürülebilir, güvenli ve şeffaf bir üretim modeliyle taçlandıracağız. Denizi olmayan şehrimizin balık üretimindeki bu başarısını bilimsel altyapıyla desteklemek bizim için stratejik bir adımdır. 15 milyon TL'lik bu yatırım, Kayseri'ye ve ülkemize büyük bir katma değer sağlayacak. Bu proje, bölgesel kalkınmaya ve Türkiye'nin gıda güvenliği politikalarına önemli katkılar sunacaktır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'nin Gıda Güvenliği Atılımı - Son Dakika

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