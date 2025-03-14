Kayseri\'nin Hayvancılıkta Yükselişi ve Çiftçi Destekleri

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin hayvancılıkta Türkiye'de ilk 10 içerisinde olduğunu belirterek, ekili alan ve çiftçi sayısında da artış olduğunu söyledi.

Manda üretiminde Kayseri'nin ilk 4 içerisinde olduğunu söyleyen Saklav, "Hayvancılık da Kayserimizde çok önemli bir noktada. Biz yaklaşık 463 bin büyükbaş, 1 milyon küçükbaş, 3,9 milyon kanatlı ile Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer almaktayız. Tabi Kayserimiz aynı zamanda bir manda üretim merkezi. 8 bin manda ile de Türkiye'de 4. sırada yer almakta. Biliyorsunuz ki Kayserimiz denize kıyısı olmamasına rağmen biz alabalık ve somon üretimi de yapıyoruz ve iç sularda Türkiye'de 4. sıradayız. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alabalık yavru üretiminin de yüzde 37'si Kayseri'de gerçekleşiyor. Yani Kayserimiz hayvancılıkta da önemli bir noktada" dedi.

Saklav, çiftçiye destek oranında da artış olduğunu söyleyerek, "Biz Cumhurbaşkanımızın verdiği yetki ile bakanlığımızın önderliğinde üretim planlaması faaliyetine başladık tüm Türkiye'de ve bu kapsamda ürünlerin planlamasını yapıyoruz. Bir ilde, ilçede, köyde bir ürünün ne kadar yetişeceğini planlayarak bu şekilde çiftçilerimize destek oluyoruz ve bu planlamayı da bir destekleme modeli ile ayakta tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bu destek modeli ile çiftçilerimize fazla miktarda destek vererek aynı havza içerisinde suyu da merkeze alarak üretim yapacağız. Bu üretim planlaması şu an için 3 yıllık faaliyete geçirildi. İlimizde de başladı. İlimizde 800 ürünü bu üretim planlamasına aldık. Bunları sayacak olursak da arpa, buğday, aspir, kuru fasulye, nohut, yeşil fasulye, mercimek, patates ve yem bitkileri. Biz bu ürünlerdeki arz fazlası ve eksikliğini önleyip, arz güvenliğini koruyarak suyu merkeze alarak üretim yapacağız. Desteklerimiz de açıklandı ve geçen seneye göre yüzde 100 ile yüzde 300 oranında arttırdık. Biz inşallah Kayserimizde 1 dekarda 1 arpa üretimi yapan çiftçimizin mazotunun yüzde 100'nü, gübrenin de yüzde 50'sini hibe olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de hem ekili alan hem de çiftçi sayısının arttığını söyleyen Saklav, "Bunların yanında projelerimiz de devam ediyor. 32 adet proje gerçekleştirdik. Bu projelerimizin bir kısmını bakanlık, bir kısmını da belediyelerimizle birlikte yaptık. Şu anda ödenekleri gelenler var, uyguladıklarımız var. Tabi bunun yanında aynı zamanda valiliğimizin himayesinde kurulan 43 tane kadın kooperatifimizle alakalı da projeler yapıyoruz. Bununla alakalı da aspir üretiminde Kayseri'de 1. sıradayız. Ağırnas Kadın Kooperatifimiz de şu anda aspir yağı üretimi yapıyor. Kendileri üretip, sıkıp paketliyor ve satıyor. İnşallah bu konuda da elimizden gelen projeleri yapıp çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak amacıyla tüm desteklerimizi yansıtmaya çalışacağız. Kayserimizde hem 2023'ten 2025'e geldiğimizde kayıtlı alan ve çiftçi sayımız arttı. 2023'te 28 bin çiftçimiz ve 355 bin hektar kayıtlı alanımız varken, şu anda çiftçi sayımız 32 bine yaklaştı ve kayıtlı alanımız da 430 bin hektara ulaştı. Kayserimizde son 2 yıl içerisinde hem kayıtlı alanda hem de çiftçi sayısında bir artış göze çarptı. Burada da bakanlığımızın uygulamış olduğu Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) taahhütnamenin ve tebliğinde yaptığı değişikliğin etkisi oldu. İnşallah çiftçi sayımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz" dedi. - KAYSERİ