Kayseri'nin Hayvancılıkta Yükselişi ve Çiftçi Destekleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'nin Hayvancılıkta Yükselişi ve Çiftçi Destekleri

Kayseri\'nin Hayvancılıkta Yükselişi ve Çiftçi Destekleri

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, şehirlerinin hayvancılıkta Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer aldığını ve ekili alan ile çiftçi sayısının arttığını açıkladı. Manda üretiminde ilk 4'te olduklarını belirten Saklav, çiftçilere verilen desteğin de önemli ölçüde arttığını ifade etti.

14.03.2025 14:30  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin hayvancılıkta Türkiye'de ilk 10 içerisinde olduğunu belirterek, ekili alan ve çiftçi sayısında da artış olduğunu söyledi.

Manda üretiminde Kayseri'nin ilk 4 içerisinde olduğunu söyleyen Saklav, "Hayvancılık da Kayserimizde çok önemli bir noktada. Biz yaklaşık 463 bin büyükbaş, 1 milyon küçükbaş, 3,9 milyon kanatlı ile Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer almaktayız. Tabi Kayserimiz aynı zamanda bir manda üretim merkezi. 8 bin manda ile de Türkiye'de 4. sırada yer almakta. Biliyorsunuz ki Kayserimiz denize kıyısı olmamasına rağmen biz alabalık ve somon üretimi de yapıyoruz ve iç sularda Türkiye'de 4. sıradayız. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alabalık yavru üretiminin de yüzde 37'si Kayseri'de gerçekleşiyor. Yani Kayserimiz hayvancılıkta da önemli bir noktada" dedi.

Saklav, çiftçiye destek oranında da artış olduğunu söyleyerek, "Biz Cumhurbaşkanımızın verdiği yetki ile bakanlığımızın önderliğinde üretim planlaması faaliyetine başladık tüm Türkiye'de ve bu kapsamda ürünlerin planlamasını yapıyoruz. Bir ilde, ilçede, köyde bir ürünün ne kadar yetişeceğini planlayarak bu şekilde çiftçilerimize destek oluyoruz ve bu planlamayı da bir destekleme modeli ile ayakta tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bu destek modeli ile çiftçilerimize fazla miktarda destek vererek aynı havza içerisinde suyu da merkeze alarak üretim yapacağız. Bu üretim planlaması şu an için 3 yıllık faaliyete geçirildi. İlimizde de başladı. İlimizde 800 ürünü bu üretim planlamasına aldık. Bunları sayacak olursak da arpa, buğday, aspir, kuru fasulye, nohut, yeşil fasulye, mercimek, patates ve yem bitkileri. Biz bu ürünlerdeki arz fazlası ve eksikliğini önleyip, arz güvenliğini koruyarak suyu merkeze alarak üretim yapacağız. Desteklerimiz de açıklandı ve geçen seneye göre yüzde 100 ile yüzde 300 oranında arttırdık. Biz inşallah Kayserimizde 1 dekarda 1 arpa üretimi yapan çiftçimizin mazotunun yüzde 100'nü, gübrenin de yüzde 50'sini hibe olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de hem ekili alan hem de çiftçi sayısının arttığını söyleyen Saklav, "Bunların yanında projelerimiz de devam ediyor. 32 adet proje gerçekleştirdik. Bu projelerimizin bir kısmını bakanlık, bir kısmını da belediyelerimizle birlikte yaptık. Şu anda ödenekleri gelenler var, uyguladıklarımız var. Tabi bunun yanında aynı zamanda valiliğimizin himayesinde kurulan 43 tane kadın kooperatifimizle alakalı da projeler yapıyoruz. Bununla alakalı da aspir üretiminde Kayseri'de 1. sıradayız. Ağırnas Kadın Kooperatifimiz de şu anda aspir yağı üretimi yapıyor. Kendileri üretip, sıkıp paketliyor ve satıyor. İnşallah bu konuda da elimizden gelen projeleri yapıp çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak amacıyla tüm desteklerimizi yansıtmaya çalışacağız. Kayserimizde hem 2023'ten 2025'e geldiğimizde kayıtlı alan ve çiftçi sayımız arttı. 2023'te 28 bin çiftçimiz ve 355 bin hektar kayıtlı alanımız varken, şu anda çiftçi sayımız 32 bine yaklaştı ve kayıtlı alanımız da 430 bin hektara ulaştı. Kayserimizde son 2 yıl içerisinde hem kayıtlı alanda hem de çiftçi sayısında bir artış göze çarptı. Burada da bakanlığımızın uygulamış olduğu Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) taahhütnamenin ve tebliğinde yaptığı değişikliğin etkisi oldu. İnşallah çiftçi sayımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, kayseri, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'nin Hayvancılıkta Yükselişi ve Çiftçi Destekleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu 3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu
Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
13:53 Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
13:49 MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
21:05 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
20:40 İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
20:32 Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
19:29 Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
19:18 Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 14:43:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'nin Hayvancılıkta Yükselişi ve Çiftçi Destekleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.