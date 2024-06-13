Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeni İş Merkezi İnşaatı Başladı

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin ihtiyaçlarının kısa sürede ve kolaylıkla karşılayabilmeleri amacıyla projelendirilen yeni iş merkezi için hafriyat ve zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Çalışmaların ardından yeni iş merkezi için ilk temel betonu dökülecek.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ve Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Ekinci ile birlikte Fevzi Mercan Camii'nin yanında başlatılan yeni iş merkezi yapımı çalışmalarını yerinde denetledi.

Yeni iş merkezine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Yalçın, yapımına başlanacak yeni iş merkezinin 24. ve 27. caddeler arasında yaklaşık 25 dönümlük alanda yer alacağını ve projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut alanın önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Başkan Yalçın, "Sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda uzun süreli çalışma ile oluşturduğumuz yeni iş merkezi projemizin temelleri ön hazırlıkların bitimiyle beraber inşallah yakın zamanda atacağız. 2026 yılı içerisinde bitirilmesini planladığımız yeni iş merkezimiz sayesinde artık sanayicilerimiz ihtiyaçlarını karşılamak için başka yerlere gitmekten kurtulacaktır. Bu sayede tasarruf sağlanacak, işler daha kolay hale gelecektir. Kayseri OSB sanayicilerimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Fevzi Mercan Camii otopark alanı ile birlikte farklı bir çevre düzenlemesine sahip olacak yeni iş merkezinin dört cepheye de hitap edeceğini ifade eden Başkan Yalçın, "Yeni iş merkezimiz; ulaşım ve konum itibari ile Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin en iyi noktasında yer almaktadır." şeklinde konuştu.

Yaptırdıkları mimari proje konseptinin Fevzi Mercan Camii odaklı olarak düşünüldüğünü kaydeden Başkan Yalçın, "Fevzi Mercan camimizi esas alarak camii çizgileri ve silueti korunarak proje çalışmaları yapılmıştır. Camiye saygılı bir yaklaşımla yürüttüğümüz mimari çalışma sayesinde ticaret odaklı bir proje ortaya çıkarılmıştır. Projemiz; farklı 6 tipte 36 dükkan, 1 fırın ve 1 kafeterya olarak tasarlanmış olup, açık alanlara ulaşım kolaylığı ve 1044 araç kapasiteli otopark planlanmıştır." diye konuştu.

Yeni iş merkezinin cephe ve mimari formunun Fevzi Mercan Cami siluetine uygun malzeme kullanılarak yapılacağını söyleyen Başkan Yalçın, "Projemizin analizleri bu yönlü yapılarak camii ile bir bütünlük sağlanmıştır. Gelen müşteri ve vatandaşlara da hitap etmesi açısından bir kafeterya planlanmıştır. Bekleme ve oturma alanları ile yeşil alan düzenlemesi ayrıca gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, yapılacak çalışmalar nedeniyle güvenliğin sağlanabilmesi için alanın çevrildiğini, oluşabilecek otopark sıkıntısı nedeniyle bölgeyi kullanacak vatandaşların özellikle Cuma günleri farklı noktaları tercih etmelerinin önem arz ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ