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Kayseri OSB'den hayatını kaybeden sanayiciler için fidan - Son Dakika

Kayseri OSB'den hayatını kaybeden sanayiciler için fidan

06.01.2022 15:33
Kayseri OSB'den hayatını kaybeden sanayiciler için fidan

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Kuyucak Mevkii'nde bulunan su deposu yanını ağaçlandırma bölgesi olarak belirledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Kuyucak Mevkii'nde bulunan su deposu yanını ağaçlandırma bölgesi olarak belirledi. Bu bölgeye hayatını kaybeden her sanayici ve yakını adına fidan dikilmeye başlandı.

Fidanların geleceğe nefes hayatını kaybedenlere de rahmet olması amacıyla başlatılan uygulama çerçevesinde ilk etapta 500 fidan dikildi. Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü, hayatını kaybeden sanayiciler anısına oluşturmaya başladığı hatıra ormanının etrafını da tel örgü ile çeviriyor. Tel örgü çalışmaları kısa süre içinde tamamlanacak ve bu bölgeye hayatını kaybeden sanayiciler ve yakınları adına fidan dikilme uygulamasına devam edilecek. - KAYSERİ

Kayseri OSB'den hayatını kaybeden sanayiciler için fidan
Kayseri OSB'den hayatını kaybeden sanayiciler için fidan
Kayseri OSB'den hayatını kaybeden sanayiciler için fidan
Kayseri OSB'den hayatını kaybeden sanayiciler için fidan

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Kayseri, OSB, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri OSB'den hayatını kaybeden sanayiciler için fidan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri OSB'den hayatını kaybeden sanayiciler için fidan - Son Dakika
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