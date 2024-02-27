Kayseri OSB, Sanayicilerin Memnuniyetini Ölçmeye Başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni uygulama ile sanayicilere verilen hizmetler ile süregelen iş ve işlemlerden sağlanan memnuniyet ölçülmeye başlandı.
Başlattıkları yeni uygulama ile sanayicilerin gönlüne dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Sanayicilerimize iyi ve doğru hizmet sunma düsturumuzun sonuçlarını memnuniyet anketlerimizle ölçüyoruz. Sanayicilerimiz her zaman daha iyisine layıktır" dedi.
Memnuniyet ölçümüne yönelik başlattıkları yeni çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bilgi işlem, çevre temizlik, elektrik, harita, itfaiye, mali işler, ruhsat, su-kanalizasyon ve yazı işleri müdürlüklerinin sanayicilerin taleplerine ilişkin yaptıkları iş ve işlemler ile talep olmaksızın sunulan hizmetlerin yarattığı memnuniyeti ölçmeye gayret gösterdiklerini belirtti.
Yeni uygulama koydukları ölçüm sisteminin ilk sonuçlarının oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, "Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen ve etki alanı sanayicilerimiz olan hizmetlerin yarattığı memnuniyetin ölçümlerini yapıyoruz. Sanayicilerimizle yüz yüze veya telefon yoluyla yaptığımız anketler sonucunda, hizmet aldıkları birimimizle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği, sonuca ulaşma süresi vb. konulara ilişkin görüşlerine başvuruyoruz" diye konuştu.
Anket çalışmasına ilişkin sanayicilerden gelen dönüşlerin olumlu olduğu gözlemlediklerini ifade eden Başkan Yalçın, "Böyle bir uygulama ile karşılan sanayicilerimiz öncelikle görüşlerinin sorulmasında çok memnun oluyorlar. Aldıkları hizmetlere ilişkin görüşlerini beyan etme şansı buldukları için de bizlere ayrıca teşekkür ediyorlar. Uygulamamıza ilişkin aldığımız geri dönüşler bizleri oldukça sevindiriyor ve yaptığımız çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anket çalışmamıza katılan tüm sanayicilerimize ve emek veren personelimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Başkan Yalçın, uygulama sayesinde aldıkları geri dönüşlerin sonrasında işlemlerin hızının artırma ve verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik veri tabanı oluşturma fırsatı elde ettiklerini kaydetti.
Yalçın, memnuniyet anketlerinin aylık ve yıllık olarak dokümantasyona tabi tutularak, elde edilen sonuçları hizmetlerin sunumuna ilişkin yeni düzenlemelerde kullanılacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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