Kayseri OSB TV Teknik Alt Yapı ve Ekipmanları Satışa Çıkarılıyor - Son Dakika
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Kayseri OSB TV Teknik Alt Yapı ve Ekipmanları Satışa Çıkarılıyor

Kayseri OSB TV Teknik Alt Yapı ve Ekipmanları Satışa Çıkarılıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulan ancak yönetim kurulu kararınca kapatılan Kayseri OSB TV'nin teknik alt yapı yayın cihaz ve ekipmanları yapılacak yeni ihale ile kapalı zarf usulü teklif alma yoluyla satışa çıkarılacak.

09.08.2024 11:17
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulan ancak yönetim kurulu kararınca kapatılan Kayseri OSB TV'nin teknik alt yapı yayın cihaz ve ekipmanları yapılacak yeni ihale ile kapalı zarf usulü teklif alma yoluyla satışa çıkarılacak.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamada; 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında (16 Ağustos 17: 30'a kadar) başvuruların alınacağı ve 20 Ağustos 2024 Salı 14: 00'te ihalenin gerçekleştirileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, ihaleye katılmak isteyenlerin detaylı bilgi almak ve söz konusu cihaz ekipman listesi ile şartnameyi satın almak için Kayseri OSB Makine İkmal ve Satın Alma Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, başvuru ve ihale adresi ise Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü 6. Cadde. 22/A 38070 Kayseri OSB/Melikgazi/Kayseri olarak belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB TV Teknik Alt Yapı ve Ekipmanları Satışa Çıkarılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri OSB TV Teknik Alt Yapı ve Ekipmanları Satışa Çıkarılıyor - Son Dakika
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