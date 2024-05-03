Kayseri OSB'ye yeni nizamiye inşaatı başladı - Son Dakika
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Kayseri OSB'ye yeni nizamiye inşaatı başladı

Kayseri OSB\'ye yeni nizamiye inşaatı başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giriş ve çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviyeye çıkarılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 3. nizamiyenin inşaatına başlandı. Başkan Mehmet Yalçın, yeni nizamiyenin sanayicilere hayırlı olmasını diledi ve kısa sürede 4. nizamiyenin de temelinin atılacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla Kayseri OSB'nin güvenliği daha etkin bir şekilde sağlanacak.

03.05.2024 09:43  Güncelleme: 09:46
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giriş ve çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviyeye çıkarılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 3. nizamiyenin inşaatına başlandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "3. nizamiyemizin temelini atarak, inşaat çalışmalarımıza başladık. Yeni nizamiyemizin sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kısa sürede 4. nizamiyemizin de temelini atacağız" dedi.

Başkan Yalçın, bölge sınırlarındaki giriş ve çıkışlar için uygulamaya aldıklarını projenin ilkini geçen yıl tamamlayarak hizmete açtıklarını ve ikinci nizamiye inşaatının da bitmek üzere olduğu söyledi. Yalçın, projenin uygulamasının tamamlandığında çok farklı bir Kayseri OSB fotoğrafının ortaya çıkacağını belirterek, "Anbar mevkiinde yaptığımız ilk nizamiyemizin ardından Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz 2. nizamiyemizi de kısa sürede tamamlayacağız. Temel betonu atılan 3. nizamiye çalışmamız ise bölgemizin Güney Çevre Yolu girişinde yer alıyor. Kısa süre içinde de 4. ana nizamiyemizde de yer belirleme ve temel atma aşamasına geleceğiz" diye konuştu.

Kayseri OSB'nin uygun olan giriş ve çıkış noktalarının da farklı uygulama projeleri sayesinde yeni nizamiyelerine kavuşacağını belirten Başkan Yalçın, "Böylelikle Kayseri OSB sınırları içinde güvenliğin etkin şekilde sağlanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Yalçın, "Bölgemizin ana girişlerinde ve diğer girişlerimizde kurulacak yeni nizamiye yapılarımızın tamamlanmasının ardından, plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameraları ile bölgemize giriş ve çıkışlarda düzeni sağlamayı hedefliyoruz. Sanayicilerimize ve bölgemizi ziyaret eden misafirlerimize zaman kaybı oluşturmadan nizamiye giriş çıkışlarında kontrolü sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, sanayicilerden aldıkları geri dönüşlerin ışığında farklı projeler üretmeye ve yeni hizmetler sunmaya devam ettiklerini kaydederek, Güney Çevre Yolu girişinde temeli atılan 3. nizamiye inşaatının hayırlı olmasını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB'ye yeni nizamiye inşaatı başladı - Son Dakika

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