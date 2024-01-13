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Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde Yapılan Genel Kurulda Mevcut Başkan Metin Tuzcuoğlu Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde Yapılan Genel Kurulda Mevcut Başkan Metin Tuzcuoğlu Yeniden Seçildi

Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde yapılan genel kurulda mevcut başkan Metin Tuzcuoğlu, 1 oy farkla yeniden başkanlığa seçildi. Yapılan genel kurulda divan heyeti seçilerek yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. Oylama sonucunda mevcut başkan Metin Tuzcuoğlu 95 oy alarak yeniden başkanlığa seçilirken, diğer aday Bilal Atabey ise 94 oyda kaldı.

Kayseri Oto Galericiler Sitesi\'nde Yapılan Genel Kurulda Mevcut Başkan Metin Tuzcuoğlu Yeniden Seçildi
13.01.2024 - 20:03,  Güncelleme: 20:06
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Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde yapılan genel kurulda mevcut başkan Metin Tuzcuoğlu, 1 oy farkla yeniden başkanlığa seçildi.

Yapılan genel kurulda divan heyeti seçilerek yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Raporların oylanmasının ardından delegelerin oy verme işlemi başladı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. Oylama sonucunda mevcut başkan Metin Tuzcuoğlu 95 oy alarak yeniden başkanlığa seçilirken, diğer aday Bilal Atabey ise 94 oyda kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Oto Galericiler Sitesi'nde Yapılan Genel Kurulda Mevcut Başkan Metin Tuzcuoğlu Yeniden Seçildi - Son Dakika
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