Kayseri Pınarbaşı'nda 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Kayseri Pınarbaşı'nda 3.9 Büyüklüğünde Deprem

02.03.2026 09:50
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuzluk yaşanmadı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde saat 08.55'te yerin 12.02 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilçede bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

