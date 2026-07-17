Kayseri Sanayi Odası\'ndan Hastane Ziyareti

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetim kurulu üyeleri; Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde; sağlık hizmetleri ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliği, kurumsal çalışmalar ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, hastanede yürütülen sağlık hizmetleri ve devam eden çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl; nazik ziyaretleri dolayısıyla Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KAYSERİ