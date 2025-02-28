Kayseri Savunma Sanayii Güçleniyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımları ile gerçekleşen programlarda yer alarak, "Kayseri'miz, savunma sanayiinde güçlü bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayiinde köklü bir geçmişe sahip olan, günümüzde de bu alanda önemli bir merkez konumunda olan Kayseri'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güngör'e programlarında eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ziyaretinin ardından Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımları ile gerçekleşen Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları toplantısına katıldı. Büyükkılıç, "Savunma sanayiinde güçlü bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kayseri'mizde gerçekleştirdiğimiz bu önemli toplantının hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Savunma sanayiine değer katan firmalara ziyaret

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Güngör ve beraberindeki heyet ile birlikte, fabrikaları ziyaret etti. Kayseri'nin, istiklal ve istikbal mücadelesinin en uç noktası olan savunma sanayisinde köklü geçmişinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Büyükkılıç, ziyaretler ile ilgili şunları söyledi:

"Şehrimize katma değer katan önemli firmalardan biri olan Dener Makina'yı Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Haluk Görgün, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanımız Sayın Hulusi Akar, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan, Milletvekilimiz Sayın S. Bayar Özsoy ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile birlikte ziyaret ederek üretim tesislerini gezdik. Daha sonra Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Haluk Görgün ile yaptığımız ziyaretlerimize savunma sanayii için üretim yapan Ayruz Teknoloji ile devam ettik. Ardından, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Sayın Haluk Görgün, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan ile Milletvekillerimiz Sayın Ayşe Böhürler ve Sayın S. Bayar Özsoy ile birlikte, küllerinden doğan Cumhuriyetimizin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret ettik. Türk havacılığına ve savunma sanayimize sunduğu yerli ve milli katkılardan dolayı TOMTAŞ'ımıza teşekkür ediyorum." - KAYSERİ