Kayseri Şehir Hastanesi\'nde Kadın Refakatçilere El İşi Kursu

Kayseri Şehir Hastanesi'nde uzun süre tedavi gören hastaların yanında kalan kadın refakatçiler için düzenlenen el işi etkinliği hem moral oluyor, hem de el becerilerini geliştiriyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde planlanan 'Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği' projesi ile hastanede uzun süre tedavi gören hastaların kadın refakatçilerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'ten gelen usta öğreticiler tarafından el işi kursu verildi. Kursa gelen kadınlar hem yaptıkları el işleri ile moral hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirmek için fırsat buldu.

Proje ile ilgili bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Nihat Çam, "Kayseri Şehir Hastanesi'nde hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi'nde uzun süre tedavi gören onkoloji, Alzheimer, demans gibi birçok farklı hastalığa sahip olan hasta ve yakınlarını burada misafir etmekteyiz. Aynı zamanda da tedavi hizmetleri veriyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını aile yılı ilan etmesinden dolayı burada daha çok kadın hasta yakınlarına yönelik bir proje planladık. Bu projemizin adı da 'Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği' ve bir psikososyal destek projesi olarak planlandı. Bu proje kapsamında kadın hasta yakınları ile beraber grup atölyeleri, meşguliyet etkinlikleri ve KAYMEK ile birlikte birçok etkinlik yapmayı planladık. Ayrıca kadın hasta yakınlarına mesleki anlamda da birçok destek vermeyi planlıyoruz. Aynı zamanda başka kurum ve kuruluşlara da bu etkinliği planlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesindeki hasta refakatçilerinden Zeliha Aslan ise, "Bu etkinliği bize fırsat olarak verdikleri için çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben çok eğlendim. Etkinlik çok güzeldi. Her hastanede her yerde yapılacak güzel bir etkinlik. Herkese tavsiye ederim. Bunun da her zaman devamı olsun isterim. Hem maddi hem de manevi olarak iyi ve güzel bir şey bu etkinlik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ