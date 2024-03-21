Kayseri Serbest Bölge\'de Fabrika Ziyaretleri Yapıldı

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Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de fabrika ziyaretleri yaptı.

Fabrikaları AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte ziyaret etti.

"Kayseri Serbest Bölge'de yeni yatırımlarla ihracat daha da artacak ekonomi büyüyecek" diyen Başkan Palancıoğlu, "Kayseri Serbest Bölge'miz ihracatın ve istihdamın lokomotifidir. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a Kayseri Serbest Bölgemizde yaptığımız yatırımlardan bahsederek, araç girişlerinin ve gümrük işlemlerinin daha rahat yapıldığı, Bölge'ye yeni kazandırdığımız Gümrük Giriş Kapısı'nı tanıttık. Sanayi ve üretimin şehri Kayseri'mizde sanayicilerimizle ve fabrika çalışanlarımızla bir araya geldik. Kayseri'mizin kalkınmasında ve istihdamında önemli bir rol oynayan işletmelerimizi ziyaret ederek işletme sahiplerimizden üretimleri ile ilgili bilgi aldık, fikir alışverişinde bulunduk. Kayseri'mizi daha iyi yere getirmek, sanayide ve ekonomide Türkiye'nin en iyilerinden olmak için sanayicilerimizle, üreticilerimizle ve kentin bütün dinamikleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Melikgazi'mize hizmet etmeye, halkımız için şu ana kadar yaptığımız rekor hizmetlere, önümüzdeki dönem de devam edeceğiz. Çıkmış olduğumuz bu yolda amacımız hep birlikte Kayseri'mize hizmet etmek. Kentimiz, bir sanayi merkezi olarak dünya çapında rekabet gücü yüksek sektörel firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Daha yüksek katma değer üretmek için daha insani ve kaliteli bir yaşam inşa edeceğiz. Gönül belediyeciliğimiz ile çıktığımız millete hizmet yolunda, durmak yok yola devam diyoruz. İnşallah 5 yıl daha bu güzel ilçemizi Türkiye Yüzyılı'na götürecek eserleri hep birlikte inşa edeceğiz. 5 yıl önce vatandaşlarımıza hangi sözü verdiysek o sözü yapmanın gururuyla yeni dönemde de devam edeceğiz inşallah." dedi. - KAYSERİ