Kayseri Serbest Bölgesi'nde 2024 Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Kayseri Serbest Bölgesi'nde 2024 Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri Serbest Bölgesi\'nde 2024 Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri Serbest Bölge'nin 2024 yılının son yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Başkan Palancıoğlu, Serbest Bölge'nin Kayseri'nin ihracatına önemli katkılar sağladığını ve yeni projelerin bölgeyi daha cazip hale getireceğini açıkladı.

21.12.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
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Kayseri Serbest Bölge'de 2024 yılının son yönetim kurulu toplantısı, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Kayseri Serbest Bölge'nin, Kayseri'nin yurt dışına açılan kapısı olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, verimli bir yıl geçirdiklerini söyleyerek yaptığı açıklamasında;

"Kayseri Serbest Bölgemizin 2024 yılının son yönetim kurulu toplantısını, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Aldığımız kararlar hayırlara vesile olsun inşallah. Geçtiğimiz dönemde gerçekten Serbest Bölge'de tarihe geçecek muazzam çalışmalar yapıldı. Öncelikle gümrük giriş kapısı tamamlandı ve şu anda Türkiye'nin en güzel gümrük giriş kapısı Kayseri Serbest Bölge'ye kazandırıldı. 54 kilometrelik kanalizasyon, su, doğalgaz altyapısı tamamlandı. Şimdi eski bölgeye inşallah çalışmalar başlıyor. Güneş enerjisi santrali olarak sekiz megawattlık GES üretimi yapacak şekilde çalışmayı tamamladık ve üretime geçti. Aynı zamanda da her biri 17.800 metrekarelik üç tane hangarı da sanayicilerimize kiralanabilir hale getirdik ve şu anda birçoğu doldurulmuş oldu. İlave olarak 41 tane de kiralık iş yerinin bulunduğu yeni yerimizin inşaatını tamamladık ve bu sayede de daha nitelikli alanda sanayicilerimiz çalışmaya başlamış oldular. Kayseri ihracatının yaklaşık yüzde 25'lik bir oranı Kayseri Serbest Bölgemizden yapılıyor. Dolayısıyla Kayseri Serbest Bölge, yurt dışına Kayseri'nin açılan kapısı diyebiliriz. Sanayi Odası Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza, değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Serbest Bölge her geçen gün çok daha cazip, Kayseri'ye faydalı olacak bir konuma gelmiş oldu. Herkesin emeğine sağlık. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin sanayisine ve ihracatına sağladığı büyük katkılar için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek, " Bu dönemde belki de en önemli çalışmalar; bütün altyapının ve üstyapının plan projelerinin hazır olması, yeni genişleme alanlarının oluşturulması, yeni taleplerin olması ve ciddi sayıda firmamızın bu dönemde faaliyete geçmiş olması. Biz özellikle Kayseri'ye ve Türkiye'ye daha faydalı olan sektörler konusunda da hassasiyetle duruyoruz. Kayseri Serbest Bölge önümüzdeki yıl çok daha başarılı olacak; çok daha büyük ihracatlara imza atacak. Türkiye'nin en gözde Serbest Bölgelerinden biri. Yıldızı daha da çok parlayacak." dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Başkan Yardımcısı Ömer Gülsoy ise; " Yönetim kurulu ile birlikte gerçekten müthiş işler yapıldı. Özellikle Serbest Bölge'nin yaşadığı bir takım sorunların hepsi de hemen hemen bitmiş durumda. Fiziki şartları çok uygun, sanayicilerimizin çok daha konforlu bir alanda hizmet edeceği, üretim ve ihracat yapabileceği bir ortam sağlandı. Aynı zamanda daha çok cazibe merkezi haline gelen bir Serbest Bölgemiz var. Sayın Başkanımızın da her daim sanayicinin, iş dünyasının yanında, şehrin ekonomisine, ticaretine nasıl katkı verebilirim diye cansiperane şekilde çalıştığınıza birebir şahidiz. Bu seneyi böyle güzel bir şekilde kapattık. İnşallah önümüzdeki sene içerisinde daha iyi yatırımcılar getirerek şehrin ekonomisine, ülke ekonomisine katkı vermek için hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Serbest Bölgesi'nde 2024 Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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