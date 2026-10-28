Kayseri sucuğu üreten 2 firma fason tesislerde denetimlerin artırılması çağrısı yaptı

Kayseri'de sucuk üretimi yapan 2 firmadan yapılan açıklamada, fason sucuk üretimi yapan tesislere yönelik denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirtilerek, Kayseri'nin itibarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Şahin ve Müslümoğlu Firmaları tarafından "fason üretim neden hala kontrol altına alınamıyor?" başlıklı yapılan ortak açıklamada, Kayseri sucuğu ve pastırmasının yıllardır oluşan marka değerinin taklit ve tağşiş olaylarıyla zarar gördüğü belirtilerek, "Özellikle fason üretim yapan tesislerde bu tür usulsüzlükler neden önlenemiyor, neden yeterince kontrol altına alınamıyor? Bizler tüm yasal sorumluluklarımızı yerine getirirken, hileli üretim yapanların dürüst üreticilerle aynı piyasada yer alması kabul edilemez. Yetkililere çağrımızdır; fason üretim tesislerinde denetimler sıklaştırılmalı, dürüst üreticinin emeği ve Kayseri'nin itibarı korunmalıdır" denildi.