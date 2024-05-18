Kayseri Üniversitesi Gençlik Haftası ve Kuruluş Yıldönümü Etkinliği - Son Dakika
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Kayseri Üniversitesi Gençlik Haftası ve Kuruluş Yıldönümü Etkinliği

Kayseri Üniversitesi Gençlik Haftası ve Kuruluş Yıldönümü Etkinliği

Kayseri Üniversitesi, Gençlik Haftası ve üniversitenin 6. kuruluş yıldönümü etkinliği kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirdi. Yürüyüşe Kayseri Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Rektör ve öğrenciler katıldı.

18.05.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Kayseri Üniversitesi, Gençlik Haftası ve üniversitenin 6. kuruluş yıldönümü etkinliği kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirdi.

Ali Dağı'nda gerçekleştirilen yürüyüşe; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, senato üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ellerde Türk bayrakları yaklaşık 8 km'lik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte Rektör Karamustafa, tüm milletimizin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Etkinliğin gerçekleştiği 18 Mayıs tarihinin aynı zamanda Kayseri Üniversitesi'nin kuruluş tarihi olduğunu da hatırlatan Rektör Karamustafa, düzenlenen etkinlikle hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını, hem de Kayseri Üniversitesi'nin 6. kuruluş yıldönümünü kutlamış olduklarını kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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