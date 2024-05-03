Kayseri Üniversitesi öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi - Son Dakika
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Kayseri Üniversitesi öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi

Kayseri Üniversitesi öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İncesu'da Kayseri Üniversitesi Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine deprem ve yangın anında tahliye, trafik kazalarına müdahale ve yangın bilgisi eğitimi verdi. Ayrıca itfaiye mesleği de tanıtıldı.

03.05.2024 12:09  Güncelleme: 12:15
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından İncesu'da Kayseri Üniversitesi Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine, deprem ve yangın anında tahliye, trafik kazalarına müdahale ve yangın bilgisi eğitimi verilmesinin yanı sıra itfaiye mesleği de tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de altyapı ve sosyal faaliyetlere yönelik hizmetlerinin yanı sıra, can ve mal kaybının önüne geçmek için de itfaiye çalışmalarını gerek yangın ve afetlere müdahale gerekse itfaiyecilerin eğitimi noktasında hizmetlerini sürdürüyor.

İtfaiyecilik mesleğine yönelik destekleri sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda İncesu ilçesinde Kayseri Üniversitesi Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun daveti üzerine öğrencilere eğitim verdi.

Daire Başkanı Kızılkan'ın Katılımı ile Eğitim ve Meslek Tanıtımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'ın katılımı ve destekleri ile Kayseri Üniversitesi Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine, itfaiye personeli tarafından deprem ve yangın anında tahliye, trafik kazalarına müdahale ve yanma yangın bilgisi eğitimi verildi. Öte yandan kariyer ve meslek planlama konusunda itfaiye mesleği tanıtımı yapıldı.

Öğrencilere Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

Kayseri Üniversitesi Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik olarak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin katılımı ile İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve eğitimcilerin nezaretinde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim, tatbikat ve meslek tanıtımı etkinliğinde günün anısına plaket takdimi ile hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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