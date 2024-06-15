KAYSERİ Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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KAYSERİ Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirildiği, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı heyecan ve özlemle beklenen günler olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Mesajında ayrıca bayramın manevi iklimiyle birlikte sevincin ve mutluluğun paylaşılması gerektiğini vurgulayan Karamustafa, zor durumda olanlara yardım etme ve yardıma muhtaç olanların yanında olma çağrısı yaptı. Ayrıca, Gazze'de yaşanan zulmün son bulması ve tüm İslam aleminin barış, huzur ve bereket içinde bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

15.06.2024 16:43
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirildiği, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı heyecan ve özlemle beklenen günler olduğuna dikkat çekerek, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle;

"Bir kurban bayramına daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar huzurdur, sevinçtir, berekettir. Bizleri birbirimize bağlayan önemli günlerdir. İnsanlara yardım etmeye, bir ve beraber olmaya, mazluma ve yardıma muhtaç olanın yanında olmaya daha fazla ihtiyaç duyulduğu bugünlerde, bayramı bayram olarak yaşamalı, bayramın gereklerini yerine getirmeliyiz. Bayramın oluşturduğu manevi iklimle birlikte sevincimizi ve mutluluğumuzu birbirimiz ile paylaşmalıyız. Sevgi ve merhamet duyguları içerisinde olup, zorda kalanın ve yardıma muhtaç olanın yanında olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı'nın başta Gazze'de yaşanan zulmün ve insanlık dışı dramın son bulmasına vesile olmasına diler, tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Mevla'dan temenni ederim. Tüm üniversite mensuplarımızın, hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYSERİ Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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