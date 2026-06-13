Kayseri Vali Yardımcısı Esmer Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Uzun yıllar boyunca devletin farklı kademelerinde başarıyla görev yapan Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği ani kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Vefat haberi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından derin bir üzüntüyle kamuoyuna duyuruldu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer ansızın rahatsızlandı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Esmer, hayata gözlerini yumdu. Şehrin sevilen isimlerin biri olan Esmer'in ölümü, mesai arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK'TEN DUYGU DOLU VEDA

Acı haberi sosyal medya ve yazılı bir açıklamayla paylaşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mesai arkadaşına şu sözlerle veda etti:

"Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

MÜLKİ İDARE CAMİASI YASTA

Görev yaptığı süre boyunca çalışkanlığı ve mütevazı kişiliğiyle tanınan Şenol Esmer’in vefatının ardından, kent protokolü ve mülki idare amirleri de ardı ardına başsağlığı mesajları yayımladı. Merhum Vali Yardımcısı için ilerleyen saatlerde resmi bir tören düzenlenmesi bekleniyor.