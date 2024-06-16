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Kayseri Valiliği'nden Atatürk heykeline yapılan saldırı ile ilgili açıklama

KAYSERİ - Kayseri'de biri kadın iki kişinin baltayla Atatürk heykeline saldırması sonrasında Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kayseri'de öğle saatlerinde iki kişi; Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tören alanındaki Atatürk heykeline baltayla saldırmış, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınmıştı. Konu ile ilgili olarak Kayseri Valiliği'nden açıklama yapıldı. Konunun detaylı olarak araştırıldığının belirtildiği açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na balta ile zarar vermeye çalışan dayı - yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K. ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A. isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.