Kayseri Valisi Çiçek, ilk uçak fabrikasının 100. yıl etkinliğinde bilgi aldı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Çiçek, ilk uçak fabrikasının 100. yıl etkinliğinde bilgi aldı

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Kayseri Valisi Çiçek, ilk uçak fabrikasının 100. yıl etkinliğinde bilgi aldı
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 1926’da kurulan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinliklerine katıldı. Çiçek, Hava Tuğgeneral Alper Gökdere’den bilgi aldı ve Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Hava İkmal Yüzüncü Yıl Caddesi tanıtım toplantısına katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926 yılında kurulan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret ederek kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Etkinlik kapsamında 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret eden Çiçek, fabrikanın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında Hava Tuğgeneral Alper Gökdere'den bilgi aldı. Vali Çiçek ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Hava İkmal Yüzüncü Yıl Caddesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Kaynak: İHA
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