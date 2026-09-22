Kayseri Valisi Çiçek, Mimarsinan OSB\'yi ziyaret edip firmalardan bilgi aldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Çiçek, bölgenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve sanayicilere yönelik faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaları da ziyaret eden Vali Çiçek, firma yetkilileriyle bir araya gelerek üretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.