Kayseri Valisi Çiçek, ziyaretten memnun olup Bakan Yardımcısı Yılmaz\'a teşekkür etti

Kayseri Valisi Çiçek, ziyaretten memnun olup Bakan Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Vali Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yılmaz'a teşekkür etti ve ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.
Vali Gökmen Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz'a teşekkür etti.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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