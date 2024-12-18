Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçelere yaptığı çalışma ziyaretlerinde yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler aldı. Sarıoğlan'da kaymakamlık, belediye ve kadın kooperatifini, Özvatan'da ise eğitim kurumlarını ve yerel esnafı ziyaret etti.

18.12.2024 17:45  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Sarıoğlan ilçesi ve Özvatan ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Sarıoğlan ilçesine gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ilk durağı Sarıoğlan Kaymakamlığı oldu. Kaymakamlığa gelişi sırasında Vali Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İlçe Kaymakamı Tugay Kalkanlı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tugğ.Hakan Dedabağı, İlçe Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Çiçek Kaymakamlık ziyareti sırasında Sarıoğlan İlçe Kaymakamı Tugay Kalkanlı'dan ilçenin son durumu ve yatırım çalışmaları hakkında bilgiler aldı. İlçe Adliyesi'ni de ziyaret eden Vali Çiçek, İlçe Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Çakıcı ve Hakim Muhammed Enes Telli ile bir araya geldi. Kaymakamlık ziyaretini tamamlayan Çiçek, Sarıoğlan Belediyesini ziyaret etti. İlçe Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'dan ilçenin altyapı ve üst yapı çalışmaları ile projeler hakkında bilgiler aldı. Sarıoğlan İlçe ziyaretlerini sürdüren Vali Gökmen Çiçek, Sarka Kadın Kooperatifini ziyaret ederek üretim faaliyetlerinde bilgi aldıktan sonra, Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gökmen Çiçek beraberinde Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve protokol üyeleri ile birlikte, Tarihi Şahruh Köprüsünü ziyaretinin ardından Özvatan ilçesini ziyaret etmek üzere ilçeden ayrıldı

Özvatan ilçe ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ilçe ziyaretinin ardından Özvatan ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlçeye gelişi sırasında Çiçek'i, Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakamlık Makamında İlçe Kaymakamı Mine Kurt'tan ilçenin durumu hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, Özvatan Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Halit Demir'den ilçenin altyapı ve üstyapı çalışmaları ile devam eden projeler hakkında bilgiler aldı. Çiçek ayrıca, Duran Yangın Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu, Özvatan Kadın Kooperatifi, Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bal Evi'ni de ziyaret ederek, Özvatan ilçesinde bulunan esnaflarla ve vatandaşlarımızla da bir araya geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gökmen Çiçek, Kaymakamlık, Sarıoğlan, Politika, kayseri, Ekonomi, Özvatan, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:23 Ruslar Türk kaynaklara dayandırdı: Esad, kaçmadan önce askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail’e verdi Ruslar Türk kaynaklara dayandırdı: Esad, kaçmadan önce askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
22:20 Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
22:11 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Özgür Özel’i çileden çıkardı Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:53:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.