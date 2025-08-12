Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Trafik Işığını Bekledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve beraberindeki heyet; yaya olarak gezdiği caddede karşıdan karşıya geçerken araçlara kırmızı ışığın yanmasını bekledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaya olarak gezdiği Cumhuriyet Meydanı'nda karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarını bekledi. Vatandaşla birlikte bekleyen Vali Çiçek ve beraberindekiler; yayalara yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etti.

Vali Çiçek'in trafik ışığını beklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - KAYSERİ